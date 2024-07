Kolping Bildungswerk in Neuss Wo Langzeitarbeitslose eine zweite Chance bekommen

Die Gründe für lange Arbeitslosigkeit sind vielfältig: fortgeschrittenes Alter, mangelnde Qualifikationen oder auch gesundheitliche Probleme. In der Kreativwerkstatt bietet das Kolpingwerk in Neuss betroffenen Menschen verschiedene Möglichkeiten, wieder in das Arbeitsleben einzusteigen. So verarbeiten sie beispielsweise Holz zu Werkzeugkisten oder nähen aus gespendeten Stoffen Taschen, Pullover oder Kissen. „Für die Teilnehmenden ist es wichtig, zu wissen, dass sie etwas machen, was gebraucht wird“, sagt Standortleiterin Beate Hendges. Durch kleine Erfolgserlebnisse fördere man somit die Motivation und das Selbstbewusstsein der Langzeitarbeitlosen.