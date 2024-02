Gastronomie in Neuss Wo Kriminalfälle zum Dinner serviert werden

Krimidinner sind jedoch nicht die einzigen Formate, die es im Bereich der Erlebnisgastronomie gibt. Seit rund zwölf Jahren stehen „im alten Brauhaus – Gaststätte Vennen“ in Korschenbroich regelmäßig Musical- und Grusel-Dinner-Shows auf dem Menü. Die Musicals werden in Kooperation mit dem DS Entertainment Duisburg angeboten: Ehemalige Musical-Darstellende zeigen verschiedene Hits aus bekannten Musicals in Original-Kostümen. „Ein Licht- und ein Tontechniker setzen alles professionell in Szene“, sagt Wilfried Vennen. „Zwischen den drei Akten servieren wir dann jeweils die Menüfolge.“ So ist es etwa auch bei den „Best of Musicals“ am Samstag, 28. September, 19 Uhr. Ergänzt wird das Programm um verschiedene „Grusel-Dinner-Shows“: „Das System ist im Prinzip das gleiche, nur hier liegt der Fokus auf englischen Gruselkomödien wie Jack the Ripper, Geisterjäger John Sinclair, Frankenstein oder Dracula“, sagt Vennen. Die kommenden Termine sind schon ausgebucht: Die nächste Möglichkeit ist am Samstag, 2. November, 19 Uhr. Dann hat „Jack the Ripper“ wieder zugeschlagen und das Publikum kann bei den Ermittlungen helfen. Serviert wird die schaurig-schöne Gruselkomödie in fünf Akten und mit vier Gängen.