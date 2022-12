Unterstützung in Neuss Wo jeder eine warme Mahlzeit bekommt

Der Bedarf ist in diesem Jahr noch einmal gewachsen. So warteten in Spitzenzeiten 70 Frauen und Männer auf eine warme Mahlzeit vor dem Haus St. Agnes. „Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind auch bei uns deutlich zu spüren“, sagt Magdalena Hackl, Geschäftsführerin der Behindertenhilfe der St.-Augustinus-Gruppe, die die Suppenküche gemeinsam mit der Seniorenhilfe und dem Alexius/Josef Krankenhaus betreibt. 22 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass die warme Suppe verteilt wird.