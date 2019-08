Neusser Kirmes 2019 : Wo Hauptgewinne zu Hause sind

Neuss Ein Besuch beim Aufbau der Losbude auf der Neusser Schützenkirmes.

Es ist Donnerstag, 10.30 Uhr. Auf dem Kirmesplatz ist es wuselig. Ein Lkw hat gerade 27 Kartons mit neuen Gewinnen geliefert. „Die kommen von einer Firma aus Thüringen“, sagt Schausteller Andreas Jabs. Seine Frau Angi und Mitarbeiter räumen die Artikel nach und nach in die Regale, um sie entsprechend zu präsentieren. Ein Techniker tüftelt währenddessen an der Verkabelung eines Glücksspielautomaten. Im Hintergrund läuft der Soundtrack von „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Zwischen Plüsch-Herzen und Schutzengel-Teddybären mit Flügeln herrscht Stress. Die Arbeit muss rasch erledigt sein, schließlich kommt in wenigen Stunden der nächste Lkw – und der bringt dann weitere 100 Kartons für Andreas Jabs’ zweiten Wagen auf der Neusser Kirmes: die „Boutique Top Shop“. Dabei handelt es sich um eine klassische Losbude, wo der Chef selbst als Ansager aktiv ist. Das erfordert eine lockere Zunge. „Ich mache es vom Publikum abhängig, ob ich Witze mache. Wichtig ist, dass man auf die Leute eingeht“, sagt der 49-Jährige, der seit 25 Jahren in dem Geschäft tätig ist. An das Leben „On the Road“ haben er und seine Frau sich längst gewöhnt. Auch in Neuss kehrt keine Ruhe ein. Dort geht es erst richtig los. Nach dem Stopp in der Quirinus-Stadt stehen fünf Tage Moers, danach fünf Tage Pützchens Markt (Bonn) und im Anschluss 16 Tage auf dem Stuttgarter Wasen an. Der Losverkauf ist dabei nicht der eigentliche Knochenjob, sondern der sich immer wiederholende Auf- und Abbau, der eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ersetzt. Bereits am Donnerstag-Vormittag weiß Andreas Jabs, dass er eine kurze Nacht vor sich hat. „Vor 1 Uhr werden wir mit dem Aufbau der Losbude nicht fertig sein“, sagt der 49-Jährige. Der Grund: Seine zweite Bude wird auf der Hammer Landstraße platziert, und dort dürfen die Wagen erst am Donnerstagabend aufgebaut werden. Bei all dem Stress wollen die Beteiligten aber nie vergessen, wofür sie eigentlich zuständig sind: Spaß! Und manchmal ist es sogar ein bisschen wie Weihnachten. Simon Janßen