Wo es am häufigsten knallt Zehn neue Unfall-Schwerpunkte in Neuss

Wer auf der B477 in Richtung Reuschenberg unterwegs ist, muss auf Höhe der Eppinghovener Mühle besonders vorsichtig sein. Immer wieder hat es an der scharfen Linkskurve nämlich Auffahr-Unfälle gegeben: Der Grund, warum der Bereich als einer von insgesamt zehn neuen Unfallhäufungspunkten auf Neusser Stadtgebiet ausgemacht wurde. Eine mögliche Entschärfung ist nach Angaben der Polizei schon in Sicht: Längerfristig sei ein Umbau durch Straßen.NRW vorgesehen. Durch ein Warn-Schild „Achtung Auffahrunfälle“ und die Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde werde versucht, die Unfallzahlen zu senken.