Schnitzeljagd durch Grimlinghausen : Neusser Heimatkunde mal ganz anders

Neuss In einem interaktiven Rundgang können „Grimlinghausen und der Rhein“ erkundet werden. Den Parcours haben Schüler aus Neuss gemeinsam mit dem Stadtarchiv erarbeitet. Er steht jetzt kostenfrei im Internet zur Verfügung.

Der blaue Pfeil auf dem Display zeigt, wo es langgeht. Er leitet den interessierten Heimatkundler von einer zur nächsten Station – und an jeder gibt es etwas zu lernen und Aufgaben zu bearbeiten. „Grimlinghausen und der Rhein“ heißt der Parcours, den eine Arbeitsgruppe der Pestalozzi-Grundschule gemeinsam mit einem Projektkurs des Marie-Curie-Gymnasiums und unterstützt vom Stadtarchiv entwickelt hat. Der interaktive Rundgang beleuchtet unterschiedliche Themen der Grimlinghausener Geschichte. Auf einer Veranstaltung im Rahmen der Themenwoche „Was(s)erleben“ präsentieren die Schüler den Wissensparcours jetzt der Öffentlichkeit und stellten ihn per Knopfdruck online „scharf“.

Los geht die Schnitzeljagd an der Pestalozzi-Schule: Dort wird der Rundgang mit der App „Biparcours“ gestartet, die Weganweisungen gibt und Informationen zu insgesamt zehn Standorten in Grimlinghausen sowie kreative Aufgabenstellungen für den Nutzer liefert. Es geht primär um die Bedeutung des Rheins für den Ort – also um die Römerbrücke, das Fluttor, das Hochwasser von 1920 und den Hafen. Aber auch die NS-Zeit und die städtische Entwicklung sowie Sehenswürdigkeiten des Stadtteils werden thematisiert. Zu den Themen gibt es jeweils einen Infotext und kleine Aufgaben, mit denen der Nutzer Punkte sammelt.