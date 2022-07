Netzwerken in Neuss : Wirtschaftstreff mit Promis im Helpensteiner Festzelt

Netzwerken in Neuss

Helpenstein Der Netzwerk-Gedanke zählt beim Wirtschaftstreff, der zur Kirmes in Helpenstein ausgerichtet wird. Dazu haben auch einige Prominente zugesagt, die das Vorhaben unterstützen.

140 Anmeldungen liegen bereits vor, Prominente wie RTL-Moderator Wolfram Kons und Ex-Bundesliga-Fußballer Andreas „Lumpi“ Lambertz haben ihr Kommen bereits zugesagt: Anlässlich des Kirmes-Jubiläums – gefeiert wird das 100-Jährige – in Helpenstein findet am Donnerstag, 14. Juli, ein Wirtschaftstreff im Festzelt statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Anmeldungen zum Wirtschaftstreff sind per E-Mail an phm@helpenstein.com möglich. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe.