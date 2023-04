Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss Wirtschaftsjunioren wünschen sich Zuwachs

„Die Wirtschaftsjunioren sind eine wichtige und bedeutende Nachwuchsorganisation für uns, das sind alles junge Unternehmer, die engagiert und leidenschaftlich unterwegs sind, das unterstützen wir natürlich“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Der Verein ist an die IHK Mittlerer Niederrhein angedockt, dort liegt die Geschäftsführung, Verbindungsglied zwischen der IHK und den Wirtschaftsjunioren ist Bianca Schlünkes, die als Assistentin für beide Organisationen tätig ist. Das Ziel der Wirtschaftsjunioren sei es, Jungunternehmer, sowie junge Fach- und Führungskräfte, die im Rhein-Kreis wohnen oder arbeiten, miteinander in Kontakt zu bringen. „Wir bieten zwei Mal im Monat Stammtische an, besuchen Unternehmen im Kreis oder geben Seminare zu Coaching, Rhetorik oder Existenzgründungen“ sagt der Vorstandsvorsitzende Raphael Thywissen, der im Neusser Familienunternehmen seines Vaters im Qualitätsmanagement tätig ist. Auch sehen sich die Nachwuchsunternehmer den „Tugenden des Ehrbahren Kaufmanns“ verpflichtet, wie auf ihrer Internetseite nachzulesen ist. Auch dafür sei ein gutes Netzwerk ein entscheidender Hebel. „Geschäfte können nur über Vertrauen geknüpft werden, da spielt der persönliche Faktor spielt da eine große Rolle“, so der 36-Jährige, der den Vorsitz seit 2017 inne hat. Das betont auch der stellvertretende Vorsitzende: „Über einen Kaffee am Stehtisch wie bei unseren Business-Frühstücken kommt man unkompliziert ins Gespräch und kann sich auf kurzen Wegen Tipps oder Ratschläge holen“, so Thimm Thevis. „Gerade wenn man am Anfang der Karriere steht und noch kein großes Netzwerk zur Verfügung hat, ist es von Vorteil, mehrere junge Unternehmer als Ansprechpartner auf einmal zu treffen.“