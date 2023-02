Amt für Wirtschaftsförderung in Neuss Wirtschaftsförderer Andreas Galland übernimmt das Rechtsamt

Damit ist der Jurist in städtischen Diensten – wenn auch in anderer Funktion – wieder dort tätig, wo 2003 als Justiziar im Rechtsamt seine Laufbahn bei der Stadt begann. Über diese Personalentscheidung informierte Bürgermeister Reiner Breuer am Dienstag die Fraktionen mit einem Schreiben, da im Februar weder eine Sitzung des Rates noch des Hauptausschusses vorgesehen ist.