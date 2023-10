Drogenkonsum in Neuss Wird im Stadtgarten Crack geraucht?

Es ist eine Substanz, die man eher in Gangster-Rap-Songs oder US-amerikanischen Kriminal-Filmen verortet, aber nicht im beschaulichen Neuss. Die Droge Crack ist günstig, hat ein hohes Suchtpotenzial und breitet sich aus Sicht von Experten in Deutschland immer mehr aus. Nach Beobachtungen der Neusser CDU ist das aus Kokainsalz und Natron hergestellte Suchtmittel nun auch in der Quirinusstadt angekommen. „Wie in anderen Großstädten auch hat die Droge Crack Einzug gehalten“, berichtet der CDU-Vorsitzende Jan-Philipp Büchler besorgt. Auch werde vermehrt Methamphetamin konsumiert. „Diese Drogen machen die Konsumenten aggressiver und können zu mehr Beschaffungskriminalität führen“, sagt Büchler.