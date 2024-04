Städtetag NRW tagt in Neuss Neuss wird Gastgeber für die Großstädte des Landes

In Foren werden neben der „Richtungswahl Europa“ auch Herausforderungen diskutiert, vor denen alle Kommunen stehen: die Wärmewende, die Großbaustelle Bildung und neue Ansätze für den kommunalen Wohnungsbau. Spezifische Neusser Themen werden in zwölf Exkursionen dargestellt, zwischen denen de Delegierten wählen können. Sie führen zum Beispiel in den Hafen, zeigen Beispiele integrierte Quartiersbildungen auf und veranschaulichen den Wandel in der Innenstadt.