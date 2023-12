Idee in Neuss Eine „Sommerstraße“ für die Nordstadt?

Über das Vorhaben an sich herrscht Einigkeit – und doch hatten CDU und SPD einen kleinen Zwist auszutragen. Hintergrund ist die Zukunft der Blücherstraße im Neusser Barbaraviertel. Eine ernsthafte Variante ist offenbar die Umwandlung in eine sogenannte Sommerstraße. Zonen dieser Art sollen in den warmen Monaten dazu einladen, Straßenräume vielfältiger nutzen zu können. So können entsprechende Bereiche in diesem Zeitraum zum Beispiel mit Blumenbeeten oder -kübeln versehen werden. Auch Sitzmöglichkeiten sind eine Option, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und den Menschen in der Nachbarschaft mehr Raum zum Verweilen und zum Austausch zu bieten.