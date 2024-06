Delegationsreise nach Polen Neuss wirbt beim Hansetag in Danzig für die Laga

Bürgermeister Reiner Breuer und die Hansebeauftragte Angelika Quiring-Perl standen an der Spitze der Neusser Delegation, die sich im Verbund mit weiteren Städten der Niederrheinischen Hanse auf dem gut besuchten Hansemarkt in der Danziger Altstadt präsentierte. Die Gäste am Gemeinschaftsstand konnten sich über touristische Angebote der Stadt Neuss informieren, ein Foto mit dem Stadtpatron „Quirinus“ (dargestellt von Stadtführer Rolf Lüpertz) machen oder – was bei Kindern gut ankam – versuchen, Ringe über den Mast einer Kogge zu werfen. Zwischendurch musste sich Breuer vom Gemeinschaftsstand verabschieden, denn er musste zum ersten „Bürgermeistergipfel“, der im Zusammenhang mit einem Hansetag auf die Beine gestellt wurde. Hakan Temel als Vorsitzender des Neusser Partnerschaftskomitees und Stefan Crefeld, der stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses, vertraten ihrerseits die Stadt beim Kulturforum „(Hanse-)Partnerschaften für Kultur“. Der Sprecher der Internationalen YouthHansa, Rachid Hamdaoui aus Neuss, wurde im Rahmen des Jugendprogramms in seinem Amt bestätigt.