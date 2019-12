Weihnachtskrippen in Neuss : Wir zeigen die schönsten Krippen der NGZ-Leser

Neuss In vielen Haushalten stehen dieser Tage Krippen, die eine eigene Geschichte erzählen: Die einen sind Erbstücke, andere wurden über Jahre zusammengestellt und einige wurden sogar selbst zusammengezimmert. Wie vielfältig die Krippen unserer Leser sind, zeigen wir in einer Bilderstrecke.

Zwei Tage lang baut Familie Vogt aus Neuss Elvekum ihre Krippe auf. Sie ist gut drei Meter lang und einen Meter breit und zeigt neben Maria und Josef auch Schäfer und Tannenbäume. Die Krippe steht auf der Fensterbank. Von dort aus erfreut sich nicht nur die Familie an ihrer kleinen Landschaft, sondern auch die anderen Dorfbewohner. Das weihnachtliche Fenster ist eine Familientradition: Schon die Urgroßeltern haben Krippfenfiguren gesammelt und liebevoll angeordnet. „Die fünfte Generation steht bereits in den Startlöchern und wird diese einmal weiterführen“, sagt Olaf Vogt. In vielen Haushalten stehen dieser Tage Krippen, die eine eigene Geschichte erzählen: Die einen sind Erbstücke, andere wurden über Jahre zusammengestellt und einige wurden sogar selbst zusammengezimmert. Wie vielfältig allein die Krippen unserer Leser sind, zeigen wir auf NGZ-Online in einer Bilderstrecke. Haben Sie auch eine außergewöhnliche Krippe? Dann senden Sie uns ein Bild mit einer kurzen Beschreibung an die E-Mail-Adresse aktion@ngz-online.de.