Serie: Das erste Mal : Hoch hinaus im Alpenpark

Und so sieht der Anfang aus: Über eine Hängebrücke kommt man zur ersten Plattform. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Balancieren, Schaukeln, Springen: Die Kletterparcours im Alpenpark sind eine Herausforderung – und ein Spaß.

Das Klettern im Alpenpark Neuss ist völlig ungefährlich. Nicht nur ist man durch ein Seil vor dem Absturz gesichert, man trägt sogar einen Helm. Es kann also gar nichts passieren – rational gesehen. Ganz rational denke ich aber nicht mehr, als ich in mehreren Metern Höhe über ein bebendes Stahlseil balanciere. Dabei sieht es von unten ganz einfach aus, wie ein Klacks, schließlich machen das sogar Kinder.

Beim Eintreffen fühle ich mich selbst ein bisschen wie ein Kind. Ich will, dass es endlich losgeht. Kreuz und quer hängen die Brücken, Taue und Netze zwischen den Plattformen. Ricarda Meier vom Alpenpark-Team nimmt mich in Empfang. „Das Mindestalter ist sechs“, sagt Ricarda Meier. „Die Mindestgröße ist 1,10 Meter. Oft sind die Kinder mutiger als die Erwachsenen.“

Das merkt man sofort. Sie kraxeln furchtlos von Plattform zu Plattform. Beeindruckt beobachte ich ein Mädchen, das sich auf der höchsten Stufe an einer Kletterwand entlangschiebt. Ist das hoch – das sind doch mindestens 20 Meter!

Mit dem dunkelblauen Parcours fange ich an. Vier Meter Höhe, Schwierigkeitsgrad: mittel. Außerdem gibt es Gelb (Kinder), Grün (leicht), Hellblau (mittel), Orange (schwer), Rot (schwer) und Schwarz (Profi).

Die drei vorausgehenden Stufen habe ich übersprungen. Ob das eine gute Idee war? Schon etwas wackelig. Sind das meine Knie, die so zittern oder ist die Hängebrücke Schuld? Ein Stück vor mir hangelt sich ein kleiner Junge von Seil zu Seil, stürzt sich – und das ohne zu zögern – auf das nächste Hindernis. Es ist die Hängebrücke, entscheide ich, ganz eindeutig.

Das ist übrigens der schönste Teil: nicht, weil es vorbei ist, sondern weil man per Seilbahn vom Gerüst zur Erde schwebt. Immer wieder hört man Kletterer jubeln, wenn sie die Abfahrt nehmen. Je höher der Parcours desto länger ist die Seilbahnfahrt. Versteht sich also von selbst, dass ich zuletzt noch den schwarzen Parcours mitnehmen muss.

Doch schon beim Aufstieg kommen Zweifel. Erschöpfung macht sich bemerkbar, fast anderthalb Stunden bin ich geklettert. Und dann ist da ja noch die Kletterwand, die aus der Nähe noch länger und unüberwindbarer aussieht. Ich sammle mich einen Moment auf der Plattform. Hier oben ist es leiser. Der Wind weht. Langsam taste ich mich an die Kletterwand, schiebe mich Stück für Stück vorwärts. Ich schaue nach unten: ein Fehler. Das sind doch mindestens 40 Meter! Und bevor ich mich versehe, rutsche ich ab. Ein kurzer Schock, dann greift die Sicherung und ich hänge wie ein Sandsack am Kletterseil. Kinder von den unteren Stationen zeigen auf mich und staunen. Erleichterung. Es stimmt also. Es kann gar nichts passieren.