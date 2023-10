Traditionsveranstaltung in Neuss Winterkonzert kehrt zu Traditionstermin zurück

Es wird wieder winterlich beim traditionellen Winterkonzert der Bürgergesellschaft: Für dieses Jahr hatte sie noch zu einem „sommerlichen Winterkonzert“ im Juni ins Zeughaus geladen – denn nachdem die Konzerte in den Vorjahren pandemiebedingt abgesagt werden mussten, sollte ein Termin im Sommer Planungssicherheit bringen. Umso mehr freut sich Bürgerpräsident Johann-Andreas Werhahn, dass die 22. Auflage des Konzertes nun wieder an seinem Stammtermin am dritten Samstag im Januar stattfinden kann. „Die Atmosphäre ist in dieser Jahreszeit eine andere, das wirkt sich auch auf den Konzertbesuch aus“, sagt auch Orchesterleiterin Silke Löhr.