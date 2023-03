Schneegestöber in Neuss „Winter Wonderland“ statt Frühling

Noch vor wenigen Tagen veröffentlichte unsere Redaktion eine Bilderseite, die die Überschrift „Ja, is‘ denn heut schon Frühling?“ trug – mit Motiven, die das (zumindest aus meteorologischer Sicht) Ende des Winters besiegeln sollten. Die Frage in der Überschrift konnte am Mittwoch mit einem klaren Nein beantwortet werden. Beim Hochfahren der Rollläden rieb sich manch einer am Morgen nämlich ungläubig die Augen – bot die Welt da draußen plötzlich einen Anblick wie im tiefsten Winter: Schneefälle, Gebäude in „Puderzucker-Optik“ – Weiß, wohin das Auge auch blickte.