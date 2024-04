Königsvogelschießen auf der Furth König Winni macht Titelsammlung komplett

Damals, berichtet der amtierende Hauptmann der Vorreiter, beschlossen Hans-Werner Prinz, Dirk Schmitz und er selbst – allesamt Spielleute im Bundesfanfarenkorps Neuss-Furth (BFK) – feierlich, das jeder einmal BFK-Sieger, Korpssieger bei den 32er Scheibenschützen (denen das BFK angehört) und König auf der Furth werden würde. Prinz hatte als Erster aus diesem Kleeblättchen die Titelsammlung komplett, Winni van Erdewyck – aktuell auch Zugkönig der Vorreiter – zieht nun als Zweiter gleich. Allerdings trat der einzige Königsbewerber nicht in Schützenuniform nicht in Schützenuniform ans Gewehr, sondern in der roten Kluft des BFK – eine Verbeugung vor dem Fanfarenkorps, in dem er seit 43 Jahren mittut und das ihn zum Ehrenmitglied und Ehren-Spieß gemacht hat.