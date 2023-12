Buchveröffentlichung in Neuss Weihnachten auf Mundart

So manch nostalgischer Moment ist in den Texten enthalten: Könen schreibt nämlich auch von „Erinnerungen aus Kindertagen“ und erzählt in seinem „Adventsöcksje“ von „Fröher.“ Dabei finden sich immer wieder auch Grimlinghausener Bezüge. Sei es im Gedicht „Wenkter em Hippelank“ oder in „Ene Schnemann op de Overstroß.“ „Es sind auch einige Namen darin, die so heute vielen nicht mehr bekannt sind“, verrät Könen. Immerhin habe man sich damals mit plattdeutschen Spitznamen angeredet. „Und trotzdem wusste jeder, wer gemeint war.“