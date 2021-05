Programm der NRW-Landesregierung : Neuss will „Europa-Kommune“ werden

Neuss Die Stadt Neuss setzt sich für den europäischen Gedanken ein. Das Ziel: Völkerverständigung, Toleranz, Respekt und dauerhafter Frieden. Das Engagement soll noch verstärkt werden.

Die Botschaft ist klar: Ja, Neuss will. Das soll zumindest in der Sitzung des Haupt- und Sicherheitsausschusses am Freitag, 7. Mai, noch einmal bekräftigt werden. Denn Neuss will „Europaaktive Kommune“ werden. Und die Frist läuft. Bis 9. Mai können Bewerbungen für das Programm der NRW-Landesregierung eingereicht werden. Im Anschluss sichtet eine Jury die Bewerbungen und schlägt sie für eine Auszeichnung vor, im vergangenen Jahr gehörten der Jury Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, des Rats der Gemeinden und Regionen Europas, der Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn, der Bertelsmann Stiftung sowie der Wissenschaft und der Landesverwaltung an.