Delegation um Bürgermeister Breuer : Neuss will Beziehungen zur Türkei weiter intensivieren

Neuss will Beziehungen zur Türkei weiter intensivieren

Neuss Eine Delegation um Bürgermeister Reiner Breuer ist jetzt aus der Türkei zurückgekehrt, wo sie sowohl die befreundete Stadt Bolu als auch die Partnerstadt Nevşehir besuchte. Breuer bezeichnete die Reise als „erfolgreich“ und sieht Potenzial für den Ausbau der Beziehungen.

Anlass für die fünftägige Reise war zum einen ein von der EU gefördertes, seit Januar 2019 stattfindendes Projekt im Bereich Umwelt und Abfallwirtschaft zwischen Nevşehir und Neuss, das mit einer Konferenz in Nevşehir nun seinen Abschluss gefunden hat. Zum anderen nutzte Breuer die Gelegenheit, sich bei den beiden kürzlich gewählten Bürgermeistern in Bolu und in Nevşehir vorzustellen.