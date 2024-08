Familienunternehmen aus Neuss legt Bilanz für 2023 vor Ergebnis „unbefriedigend“ – so reagiert die Werhahn KG

Wenn die erfolgsverwöhnte Werhahn-Gruppe von sich aus bei der Präsentation ihrer Jahresbilanz von einem „unbefriedigenden Gesamtergebnis“ spricht, dann darf man getrost darauf wetten, dass in der Zentrale des Familienkonzerns an der Neusser Königstraße alles in Bewegung gesetzt wird, damit sich das in Kürze wieder ändert.