Wilde Toilette in Neuss : Haufen-Ärger an der Rheinallee

Mit Schildern wie diesem sollen die ungebetenen Gäste von ihrem „Geschäft“ abgehalten werden. Foto: Simon Janßen

Neuss Eine Waldfläche an der Rheinallee wird immer wieder als wilde Toilette genutzt – das ärgert Anwohner. Sie haben bereits Schilder an Bäumen platziert mit dem Appell, die Notdurft an anderer Stelle zu verrichten. Das Grundproblem aber ist, dass Toiletten im öffentlichen Raum fehlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Es ist ein höchst unappetitliches Problem, mit dem sich Anwohner und Besucher der Rheinallee auseinandersetzen müssen. Jedes Mal, wenn in einem kleinen Wäldchen Toilettenpapier oder Taschentücher zu sehen sind, wissen die Betroffenen: Da hat wieder jemand sein „Geschäft“ erledigt. „Es ist unmöglich, es gibt Kinder, die in dem Wald spielen möchten“, sagt ein Anwohner. Irgendwann wurde der Ärger so groß über die „Wild-Toilettengänger“, dass die Anwohner mehrere Schilder an den Bäumen platzierten, auf denen der Appell „Bitte verrichten Sie Ihre Notdurft an anderer Stelle“ zu lesen ist – inklusive einer Figur, die das Verbot unmissverständlich veranschaulicht.

Wer für die regelmäßigen Hinterlassenschaften verantwortlich ist, ist völlig unklar. Besonders groß sei das Problem allerdings bei schönem Wetter, wenn sich viele Gruppen auch zur nächtlichen Stunde auf den nur wenige Schritte entfernten Rheinwiesen aufhalten. Einen konkreten Verdacht gibt es aber nicht. Immerhin: Die aufgehängten Schilder haben nach Darstellung eines Anwohners bereits einen positiven Effekt erzielt.