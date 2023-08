Schützenfest Neuss 2023 Erstes Familienbiwak im Festzelt eher ruhig

Eine bestimmte Anzahl an Gästen habe man nicht erwartet, da das Event eine Premiere sei, so BSV-Vizepräsident Mario Meyen. „Man konnte nicht damit rechnen, dass das Zelt direkt im ersten Jahr voll ist“, betont er. Anstoß der Veranstaltung sei auch der Wegfall verschiedener Gastronomien gewesen. „Von mehreren Zügen habe ich gehört ‚Mensch, was machen wir denn am Montagmorgen?’, also haben wir gesagt, wir versuchen es mal.“ Er selbst gehe davon aus, dass im zweiten oder dritten Jahr Gäste in größeren Mengen kommen, wenn sich die Veranstaltung erst einmal herumgesprochen habe „und die Leute wissen, dass es hier Musik gibt und man Zeltatmosphäre genießen kann.“ Der Vizepräsident lässt damit anklingen, dass eine Wiederholung nicht ausgeschlossen sei: „Wie so vieles, was in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht wurde, muss man das alles aber im Nachhinein reflektieren und sich fragen, ob es Sinn macht, ob es sich lohnt.“ Dass ein Bürger-Frühschoppen dieser Art integraler Bestandteil des Schützenfestes werde, könne er sich durchaus vorstellen.