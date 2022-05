Polizei in Neuss : Wieder Todesfall unter Obdachlosen

Neuss Die Szene ist in Unruhe: Schon wieder wurde ein Todesfall im Obdachlosenmilieu bekannt. Der Mann wurde am Montag in kritischem Zustand in der Nähe der Stadthalle in einem Gebüsch gefunden und starb nach Angaben einer Polizeisprecherin am Dienstag in einem Krankenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken