Kriminalität in Neuss : Erneut Schlägerei an der Büttger Straße – ein Mann verletzt

Bereits Ende Januar gab es einen Einsatz. Foto: Andreas Alberts

Neuss Zum wiederholten Male ist es am Donnerstag gegen 23.30 Uhr zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte an der Büttger Straße in Neuss gekommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 31 Jahre alter Gast von einem Unbekannten einen Faustschlag erhalten haben. Die Auseinandersetzung habe sich dann vor die Gaststätte verlagert. Es sei zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf der 31-Jährige zu Boden ging und von mehreren Personen getreten wurde. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann Abschürfungen und Prellungen.

In die Auseinandersetzung wurde laut Polizei auch ein 31 Jahre alter Kellner verwickelt. Der Unbeteiligte erhielt einen Schlag und wurde derart verletzt, dass er in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dieses hat er aber mittlerweile wieder verlassen.

Der Haupttäter wird als 20 bis 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er soll eine kräftige Statur haben und mit einer schwarzen Jacke mit weißen Schriftzügen auf den Armen bekleidet gewesen sein. Anzahl und Personenbeschreibung der weiteren Täter sind bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Bereits Ende Januar gab es an der Büttger Straße einen größeren Polizeieinsatz. Um 0.38 Uhr waren die Beamten über eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte informiert worden. Im Zuge dessen wurde eine Person in Gewahrsam genommen, wie die Polizei damals mitteilt. Verletzt wurde bei den Streitigkeiten in der Gaststätte niemand. Das relativ große Polizeiaufkommen hatte laut Polizei präventiven Charakter. Der betroffene Gastwirt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ich habe noch sie viele Hausverbote erteilt wie in den vergangenen Wochen.“

(jasi)