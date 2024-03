Zum zweiten Mal nach 2016 Neuss wird Gastgeber der Finanzamt-Meisterschaften

Finanzamt geht auch locker: Das wollen Mitarbeiter dieser Behörde vom 12. bis 14. September unter Beweis stellen, wenn sie in Neuss ihr Deutschlandturnier austragen. Die Stadt ist damit – nach Hamburg – die zweite im Bundesgebiet, die diese inoffiziellen deutschen Meisterschaften der Finanzverwaltungen zum zweiten Mal ausrichtet. Dazu werden mehr als 2500 Sportler erwartet, kündigt Thomas Mostert vom Finanzamt Neuss an, der – wie schon 2016 – an der Spitze des Orga-Teams steht.