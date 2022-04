Musicalproduktion der Musikschule und Alten Post : Standing Ovations beim „Käferman“

Neuss Die Musikschule Neuss und das Kulturforum Alte Post haben ein Kindermusical auf die Bühne gebracht: Die Zuschauer waren begeistert. Ein Wehrmutstropfen gab es nach der Vorstellung: Die Original-Käferman-Figur ist verschwunden.

Das erlebt man nicht oft: 500 Mütter und Väter schauen Richtung Bühne und alle Smartphones bleiben aus. Keine Fotos, keine Videos. Ihre volle Aufmerksamkeit gilt in der kommenden dreiviertel Stunde den rund 100 Grundschülern, die in der Stadthalle das Kindermusical „Käferman“ zeigen – eine Koproduktion der Musikschule und des Kulturforums Alte Post, bei der vier Neusser Grundschulen beteiligt waren. Kein großes Brimborium, nur ein kurzes rockiges Intro der Begleitband sensibilisiert das Publikum für das, was da nun folgen wird. Ein Farbenfeuerwerk, die Kostüme der mutigen Einhundert stechen ins Auge, die vier Gruppen der Tulpen, Äpfel, Bienen und Spechte geben schon bei ihrem ersten Lied „Hier im Garten“ alles. Ordentlich aufgereiht füllen sie die komplette Bühnenlänge aus. Die Botschaft: „Lasst uns anpacken, handeln, die Natur retten.“ Ein Superheld der Gartenwelt – Käferman (Charlotte Duhme) – wird von den Tieren und Pflanzen um Hilfe gebeten. Denn der profitgierige Herr Maier (Penelope Helmus) hat zuvor die beiden Gärtnerinnen (Johanna Pott / Lia Hoffmann) davon überzeugt, Unkrautvernichter im Garten einzusetzen. „Weniger Arbeit. Mehr Ruhe“, spricht er großkotzig. Aller Warnungen zum Trotz fallen die zwei auf die Masche Maier herein. Die Tulpen verwelken, die Spechte verstummen und die Bienen verschwinden. Käferman, des Gartens letzte Hoffnung, wirbelt beim „Käfermanlied“ auf die Bühne, das „K“ funkelt rot auf seinem Heldenanzug. Das Publikum flippt aus. Vor Begeisterung. Und Käferman? Er sprüht vor Energie. Die Geschichte wird gut ausgehen, soviel ist gewiss. Am Ende ist nicht eindeutig klar, wie genau unser Held das geschafft hat, was andere nicht in der Lage gewesen sind zu schaffen. Hier könnte man inhaltliche Kritik ansetzen, denn brauchen wir in Krisen einen Helden oder kann nicht jeder selbst Held seines kleinen Gartens sein? Das Stück bekommt Standing Ovations. Der Saal bebt. Die Bienen, Blumen, Äpfel und Vögel sind gerettet.