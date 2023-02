Das frühere Kaufhof-Warenhaus in Neuss scheint kaum noch zu retten Was wäre, wenn...? Die Neusser City ohne Galeria

Was ist die Galeria, früher Kaufhof? „Das Herz der Innenstadt“, Originalton Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, so nachzulesen auf der Internetseite des Unternehmens, geschmückt mit einer tollen Animation eines hell strahlenden Galeria-Kaufhauses in dem viele Kunden ein- und ausgehen oder an den Schaufenstern vorbeispazieren. Die Realität sieht, wie so oft, ganz anders aus, leider auch in Neuss: Galeria – ein Warenhaus, das wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint, von den Eigentümern bestenfalls verwaltet, aber mit Sicherheit in den vergangenen Jahren nicht mehr entwickelt.