Weihnachtsbeleuchtung in Neuss : Auf kreativen Wegen durch den Energiekrisen-Advent

Foto: Melanie Zanin (MZ) 13 Bilder So schön leuchtet Neuss im Advent

Meinung Neuss Ist eine Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt in Zeiten der Energiekrise noch opportun? Warum reflexartiges „Licht aus“ nicht die Lösung ist.

Advent und Weihnachten ohne Lichterglanz? Dunkle Straßen statt funkelndem Sternenhimmel? In manchen Städten ist die Entscheidung schon gefallen. In Mönchengladbach und Rheydt bleiben die Lichterketten eingemottet, so hat es das Citymanagement entschieden. Auch andere Kommunen, Nottuln im Kreis Coesfeld zum Beispiel, wollen auf die Festbeleuchtung verzichten.

Wieder andere zögern noch und sind eher gewillt, die Weihnachtsbeleuchtung durchzuziehen, nach dem Motto: „Es ist ohnehin schon alles schlimm genug“. Aus Dortmund etwa waren eher solche Stimmen zu hören. Neuss geht mit der Zukunftsinitiative Innenstadt (ZIN) und ihrem Vorsitzenden Christoph Napp-Saarbourg einen etwas differenzierteren Weg. Man bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor und will etwas später im Jahr entscheiden, ob und wenn ja, wie viel Beleuchtung angemessen, gewünscht oder auch noch bezahlbar ist.

Klar dürfte sein: Dreht Putin Deutschland den Gashahn komplett ab und explodieren die Energiepreise weiter, womit immer mehr Haushalte in finanzielle Notlagen geraten könnten, wird es vermutlich schwierig mit der Akzeptanz für eine Festbeleuchtung. Abgesehen davon müssen die Kosten natürlich noch bezahlbar sein. Denkbar sind aber durchaus Szenarien, die mehr Spielraum bieten als ein simples Licht an oder Licht aus. Beleuchtung kann reduziert, zeitlich und örtlich begrenzt eingesetzt, je nach Technik auch gedimmt werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Auch Symbole sind in Zeiten der Energiekrise wichtig, der Kölner Dom liegt nachts schon im Dunklen, wichtig ist aber auch, die Menschen in der dunklen Jahreszeit, noch dazu im Advent, in möglicherweise kühleren Wohnungen sitzen zu lassen. Bei Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsmärkten, die zum Glück derzeit in Neuss noch nicht infrage gestellt werden, geht es um mehr als verkaufsfördernden Lichterglanz für den Einzelhandel. Die Vorweihnachtszeit ist auch eine Zeit, in der Menschen Gemeinschaft suchen und erleben wollen, eine Zeit, in der auch mancher emotionale Akku wieder aufgeladen wird.