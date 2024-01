Rauhnächte in Neuss Was sagen Träume für das nächste Jahr voraus?

Die Feiertage rund um Weihnachten sind vorbei und das neue Jahr steht bereits in den Startlöchern. Die Woche dazwischen wird umgangssprachlich als Zeit “zwischen den Jahren“ bezeichnet. Doch gerade diese scheinbar toten Tage beziehungsweise die Träume in den Nächten können viel über die das kommende Jahr aussagen, wie Larissa Wiedemann weiß. Die Hexe in dritter Generation hält regelmäßig Workshops zum Thema Magie und Spiritualität im „Spirit of Gaia“, der Fachhandlung für Spiritualität in Neuss, und kennt sich dementsprechend bestens mit den sogenannten Rauhnächten aus.