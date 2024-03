Abiparade Neuss Wie Stadt und Polizei auf den Pyro-Einsatz reagieren

Die Teilnehmer, die während der Abiparade am Freitag Pyrotechnik gezündet haben, müssen wohl keine Konsequenzen fürchten. Wie die Stadt am Montag auf Nachfrage mitteilte, sind die eingesetzten Kräfte des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde in zwei Situationen beim Zünden von Pyrotechnik eingeschritten. „Die Personen, die gezündet haben, haben einsichtig reagiert und die Pyros sofort gelöscht. Weitere Maßnahmen wurden daraufhin nicht eingeleitet“, so die Stadt.