Diskussionen um den Schulweg in Neuss Eine Speziallösung für die Realschule Holzheim

Holzheim/Gnadental · Nach den Herbstferien werden die Schüler der Realschule Holzheim am neuen Standort in Gnadental unterrichtet, so viel steht bereits fest. Bislang war jedoch unklar, wie sie dorthin kommen. Im Schulausschuss ist nun eine Entscheidung gefallen.

21.09.2023, 14:25 Uhr

Für viele Schüler der Realschule Holzheim wird sich der Schulweg nach den Herbstferien verändern. Bislang stellte sich jedoch eine Frage: Wird ein Extra-Bus die Kinder transportieren oder nutzen sie bereits bestehende Verbindungen? Foto: dpa/Felix Kästle

Von Julia Stratmann

Seit Mai steht fest: Die Realschule Holzheim zieht um. Die Schulkonferenz hatte sich einstimmig für den Gebäudewechsel zum neuen Standort an der Gnadentaler Allee ausgesprochen – unter einer Bedingung. Vorab sollte eine Lösung gefunden werden, wie die Kinder zum neuen Schulstandort gelangen. Wie diese konkret aussehen soll, wurde in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses diskutiert. Denn während die Verwaltung für eine Nutzung der bestehenden Buslinien mit dem Deutschland-Ticket plädierte, forderten Ausschussmitglieder die Einrichtung eines Schülerspezialverkehrs.