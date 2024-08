„Möchte bester Dönerladen werden“ Wie ein Döner aus Neuss zum Kult wurde

Für den YouTuber Holle21614 ist es einer der besten Deutschlands: „In Neuss ist das die Eins, egal was ich getestet habe. ", sagt Holger Schwietering in einem seiner Videos. Den Döner, der in seiner Rangliste ganz oben mitspielt, findet man am Neusser Hauptbahnhof, genauer gesagt bei Oğuz Döner. Auf seinem Kanal ist der selbst ernannte Dönerexperte aus Buxtehude auf der Suche nach dem Besten landesweit.