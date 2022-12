LaGa lockt 2026 nach Neuss Wie nachhaltig die Landesgartenschau wirklich ist

Großprojekte insgesamt haben dem Geografen zufolge keinen besonders nachhaltigen Ruf, „eine klassische Ausnahme ist dabei aber zum Beispiel Olympia in München.“ Die Landesgartenschau sei dennoch etwas anders zu betrachten, da sie in der Größenordnung meist etwas kleiner sei als die klassischen Großprojekte – auch wenn sie für viele Gastgeberstädte ein enormes Projekt darstelle. „Ich bin noch im Prozess der Ergebnisfindung und kann keine definitive Aussage zu den Aussichten in Neuss treffen. Aber man kann sagen, dass die Stadt sowieso stadtentwicklungstechnisch bald etwas hätte unternehmen müssen“, beurteilt er die Lage. „Die Landesgartenschau ist da eine Beschleunigung, weil auch Fördermittel vorliegen, die sonst nicht vorhanden wären.“ Auch und insbesondere die außerhalb der Rennbahn gelegenen Bereiche, für die bis zur LaGa 2026 Projekte geplant sind, hätten laut Stoffels im neuen Jahr in Angriff genommen werden müssen. Man habe durch die Gartenschau insgesamt verbesserte Möglichkeiten, in kurzer Zeit mehr positive Stadtentwicklungsprozesse voranzutreiben, als man sie ohne die Fördermittel hätte, vermutet er: „Wenn man dieses Projekt richtig durchführt, hat die LaGa 2026 auf jeden Fall das Potenzial, nachhaltig für Neuss zu sein.“