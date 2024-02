Nach Vorfall in Neuss Wie man religiöser Radikalisierung an Schulen begegnet

Die Fraktion Linke/Tierschutz spricht von „blindem Aktionismus“. Schon heute seien viele Stellen wie der schulpsychologische Dienst oder das Team von „Wegweiser“ für die professionelle Krisenintervention in Schulen zuständig – auch in Fällen von religiösem oder politischem Extremismus. Doch weder diese Einrichtungen noch die Schulen selbst hätten Bedarf an einem „runden Tisch“ geäußert, der sich in den Schulalltag einmische und die Arbeit der professionellen Dienste störe, wie die Fraktion kritisiert. „Es wäre deshalb sachgerecht gewesen, erst einmal nachzufragen, ob Verwaltung und Politik überhaupt Hilfe leisten können, und wenn ja: welche?“, so Fraktionsvorsitzender Roland Sperling. Auch sein Fraktionskollege Thomas Schwarz übt Kritik am Beschluss: „Wenn Politik und Verwaltung mit Halbwissen Druck auf die Schulen und damit auch auf die Schüler und Schülerinnen ausüben, führt das nicht zu Lösungen, sondern zu zusätzlichen Problemen.“