Schulen in Neuss „Das Ergebnis der Pisa-Studie überrascht uns nicht“

Die deutschen Schüler sind sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften so schlecht wie noch nie. Das geht aus den Ergebnissen der internationalen Leistungsstudie Pisa („Programme for International Student Assessment“) hervor. Demnach handle es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden. Die schlechten Ergebnisse sorgen bundesweit für Aufregung. Doch welche Reaktionen lösen sie in Neuss aus?