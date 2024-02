Besuch im Neusser Fundus Wie Kostüme am Theater entstehen

Unweit der Sommerkleider hängen die Brautkleider. Doch ist das nicht alles, was der Kostümfundus des Rheinischen Landestheaters (RLT) zu bieten hat: „Wir haben historische Gewänder, Stricksachen, Hemden, Sakkos, Anzüge“, zählt Sophia Meuser auf während sie an den vielen Kleiderstangen und Regalen voller Schuhe, Hüte und weiteren Accessoires vorbeigeht. Seit gut einem Jahr leitet sie die Kostümabteilung des Theaters und hat den Bestand im Blick. „Da hinten sind unsere ausgefallenen Stücke“, sagt sie und zeigt auf einen Gang, aus dem nicht nur insektenähnliche Handschuhe, sondern auch sperrige Kostümteile ragen. Zwischen Fell- und Glitzeranzügen zieht sie ein rosafarbenes Kleid in Form eines Wollknäuels hervor. „Das hat die Großmutter im Kinderstück Rotkäppchen und Herr Wolff getragen“, erzählt sie. Spezielle Kostüme wie diese könnten nur selten wieder verwendet werden. „Teilweise versteigern wir sie beim Theaterfest an die Besucher“, verrät Meuser. Bei anderen Kleidungsstücken sieht das schon anders aus: Sie können durchaus häufiger in verschiedenen Stücken zum Einsatz kommen. Da wäre zum Beispiel ein blaues Sakko, das aus dem Fundus stammt und im Stück „Madame Bovary“ wieder auf der Bühne zu sehen ist. „Wir schauen vorher, ob noch etwas daran verändert werden muss und passen es dann an“, sagt Meuser, die ihren Meister als Herrenschneiderin gemacht hat.