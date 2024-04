Tierischer Nachwuchs in Neuss Wie man mit aufgefundenen Wildtieren umgeht

Der Frühling ist in Neuss angekommen und das bedeutet in der Tierwelt vor allem eins: Nachwuchs. Im April beginnt die Brut- und Setzzeit, in der Wildtiere ihre Jungen zur Welt bringen. Gut versteckt im hohen Gras verbirgt sich in diesen Tagen so mancher tierischer Nachwuchs – darunter auch Rehkitze. Immer wieder kommt es vor, dass Spaziergänger auf die niedlichen und vermeintlich einsamen Sprösslinge stoßen. Doch die Annahme, es würde sich um ein verlassenes und hilfsbedürftiges Jungtier handeln, wird den Rehkitzen oft zum Verhängnis.