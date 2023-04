Vegetarischer Braten Einmal bitte „falscher, falscher Hase“, Herr Mathon

Wer von einem „falschen Hasen“ spricht, meint einen Braten, der in seiner Form zwar an einen Hasen denken lässt, aber aus Hackfleisch besteht. Entstanden ist das Gericht in der Nachkriegszeit. Weil sich damals nicht jede Familie einen Hasen als Sonntagsbraten leisten konnte, dachten sie sich eine Alternative aus: Zum einen war das Hackfleisch günstiger, zum anderen konnte es noch mit Brötchen gestreckt werden.