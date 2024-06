Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Wie Neuss-Elvekum von sich überzeugen will

Das Highlight der Tour durch Elvekum war ein Besuch der denkmalgeschützten Aloysius-Kapelle, erbaut im Jahr 1904 – natürlich in Eigeninitiative. Denn bis zum Jahr 1905 (Fertigstellung der Kapelle) mussten die Bewohner bis in ein Nachbardorf laufen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Daher haben sie mit Spenden der Familie Müller die Kapelle gebaut. Noch heute ist der Ort ein beliebtes Ziel für Elvekumer, nicht zuletzt in der Weihnachtszeit. Auch in diesen Monaten lasse das Engagement der Bewohner nicht nach: Die lebendige Krippe oder der kleinste Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet seien stets beliebt, wie Küsterin Gaby Kandler berichtete.