Wie eine Ukrainerin den Ausbruch des Kriegs erlebte Nichts wird mehr so sein, wie es war

Jeder weiß, dass ein Mensch, der von Angst getrieben ist, anfängt zu ignorieren, was um ihn herum geschieht. Ich bin da keine Ausnahme. Um in einer solch stressigen Situation nicht in Hysterie zu verfallen, beschließe ich, meine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu richten. Ladegeräte, Geld und Dokumente greifen, etwas essen. Dafür brauche ich nicht mal 15 Minuten. Jetzt ist es Zeit, die Wohnung zu verlassen. Ich mache das Licht aus, schließe die Fenster und blicke ein letztes Mal in meine Wohnung – mit einer Art Sehnsucht, als ob ich nie wieder zurückkommen würde. Und so geschah es auch, wie sich später herausstellen solle. In diesem (mittlerweile zerstörten) Haus würde ich nie wieder bis zum Morgen mit meiner besten Freundin reden, meine Mutter würde nie wieder in unserer gemütlichen Küche Pfannkuchen backen, ich würde nie wieder den ganzen Tag auf meinem Balkon sitzen, Bilder malen und Kaffee trinken. Nie wieder.