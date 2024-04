Ein „kleines Wunder“ im Johanna-Etienne-Krankenhaus Wie eine Neusserin trotz Krebsdiagnose Mutter wurde

Beim Blick in den Kinderwagen strahlt Marina Link über das ganze Gesicht. Liebevoll spricht sie von ihrem „kleinen Wunder“, ihrer Tochter Klara, die vor einer Woche im Johanna-Etienne-Krankenhaus das Licht der Welt erblickte. Denn dass der 29-jährigen Neusserin dieses Mutterglück zu Teil wird, ist das Ergebnis einer umfassenden Aufklärung und eines speziellen medizinischen Eingriffs. Rund drei Jahre zuvor erhielt Link nämlich eine Diagnose, die ihre Zukunftspläne schlagartig in Frage stellen sollte: Brustkrebs. Damit öffnete sich in dem Leben der Neusserin ein Kapitel, das sie rückblickend als schwierig und schön zu gleich bezeichnet.