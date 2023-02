Einsatz in Neuss So können Ehrenamtler ihr Hobby auch einsetzen

Auch er will das tun, was ihm Freude bereitet: Robert Wilmers. Der 52-Jährige ist Tischlermeister und Bildhauer von Beruf, seine Kunstwerke kann man an vielen Orten in Neuss bewundern und kaufen. Und er hat eine klare Meinung: „Ich finde, dass Kunst zu schaffen nicht nur ausgebildeten Künstlern vorbehalten sein sollte. Jeder kann und sollte malen, wenn es ihm Freude macht. Fehlendes Wissen oder mangelnde Technik kann man mit Energie und Kraft kompensieren“, ist er überzeugt. „Darum biete ich einmal pro Woche ehrenamtlich einen inklusiven Power-Malkurs im Netzwerk Oberstraße an. Die Teilnahme ist kostenlos. Ich zeige den Teilnehmenden Techniken, mit denen sie einfach schöne Bilder malen und sich künstlerisch ausdrücken können.“ Das eigene Hobby zum Ehrenamt machen, das ist der Fokus bei der Arbeit mit Ehrenamtlern bei der Behindertenhilfe.