Haushaltskonsolidierung in Neuss Wie die Politik eigene Pfründe sichert

Analyse | Neuss · Die Politik will in Zeiten knapper Kassen auch bei sich selbst sparen. So wurde es immer wieder und von allen Seiten betont. Nun werden die dazu gemachten Vorschläge und Beschlüsse Stück für Stück demontiert – das allerdings recht clever.

17.03.2023, 04:50 Uhr

Die Abschaffung der Sitzungsschnittchen und der Parkgebührenerstattung bleibt der einzige Sparbeitrag der Politik. Foto: Christoph Kleinau

Von Christoph Kleinau

Sparen, ohne die Neusser zu belasten: Mit dieser Überschrift stellte die CDU in einer Pressemitteilung dar, warum sie bestimmte Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung nicht mitträgt. „Sparen, ohne sich selbst zu belasten“, könnte nun die Headline einer weiteren Pressemitteilung sein, aber die wird wohl nie geschrieben. Denn der Inhalt käme sicher weniger gut bei den Wählern an, auch wenn die Union es trickreich angestellt hat, um der Politik Pfründe zu sichern.