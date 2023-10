Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Neuss Auf gute Nachbarschaft

Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) bietet nicht nur rund 7000 Menschen in Neuss und Kaarst ein Zuhause, sondern fördert seit vielen Jahren ein gutes, gemeinschaftliches Miteinander in den Wohnquartieren und pflegt einen „engen Draht“ zu den Mitgliedern. „Die kleinteilige Struktur unseres Wohnungsbestandes wirkt Anonymität entgegen. Aber wir tun auch viel dafür, dass Nachbarn sich untereinander kennenlernen können und in ihren Hausgemeinschaften gut miteinander auskommen“, sagt Vorstand Olaf Peters.