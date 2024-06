Pläne für Rosengarten und Obertor Wie der Neusser Stadtgarten aufgewertet werden soll

Die Arbeiten für die Neusser Landesgartenschau laufen auf Hochtouren. Bis zur Eröffnung im Jahr 2026 soll die ehemalige Galopprennbahn im neuen, grünen Gewand erscheinen. Doch nicht nur dieses Gelände erhält ein Makeover. Auch der Neusser Stadtgarten soll eine Aufwertung erfahren – genauer gesagt der Rosengarten und die Fläche am Obertor zwischen Clemens-Sels-Museum und Obererft. Für die Ausarbeitung eines neuen Gestaltungskonzepts hat die Verwaltung einen Experten der Pflanzenwelt, den in der Fachwelt renommierten Staudenplaner Harald Sauer, gewinnen können. Seine Pläne stellte er in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz vor.