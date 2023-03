Rotary Club Neuss Wie Neusser Rotarier Lesekompetenz fördern

In Neuss arbeitet der Rotary Club mit neun Schulen zusammen: Martin-Luther-Schule, Kreuzschule, Münsterschule (alle in der Innenstadt), Burgunderschule, Grundschule Die Brücke mit Zweitstandort im Barbaraviertel (beide Nordstadt), Gebrüder-Grimm-Schule in Erfttal, Geschwister-Scholl-Schule in Derikum und die Kyburg-Schule in Weckhoven. Ein Ende zeichnet sich nach Auffassung von Lodde, Paul und von Hartz nicht ab