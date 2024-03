Neusser Traditionsunternehmen Modehaus Heinemann erobert Social Media

Was haben Taylor Swift, Barbie und die Men in Black gemeinsam? Die Antwort auf diese Frage ist auf den Social Media Kanälen des Modehaus Heinemann zu finden. Dort finden sich von Stars und Filmfiguren inspirierte Looks, aber auch neuste Trends und Outfit-Tipps für Schule und Universität, aufbereitet in kurzen Videoclips. Denn das Neusser Unternehmen, das vor Kurzem seinen 200. Geburtstag feierte, hat vor zwei Jahren sein Auftreten in den sozialen Medien überarbeitet und veröffentlicht seitdem regelmäßig neue Beiträge auf Facebook, Instagram und Tiktok.