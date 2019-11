Freiwilliger Einsatz in Neuss : Wie das Ehrenamt die Feuerwehr unterstützt

Neuss Von den gut 155.000 Einwohnern in Neuss engagieren sich lediglich 0,18 Prozent bei der Freiwilligen Feuerwehr. Viel ist das nicht. Doch lamentieren möchte der stellvertretende Stadtbrandmeister Markus Brüggen trotzdem nicht.

Schließlich stoße man bei der Großzahl der Einsätze nicht an personelle Kapazitätsgrenzen. Zudem könne man im Ernstfall auch auf Hilfe von den Nachbar-Feuerwehren setzen. Nichts desto trotz lassen die Verantwortlichen in Neuss in ihren Bemühungen nicht nach, den Bürgern ein Ehrenamt bei der Feuerwehr schmackhaft zu machen.

So wird unter anderem mit Wurfsendungen auf das Angebot aufmerksam gemacht. Wenngleich dort die Resonanz laut Brüggen zu wünschen übrig lässt. Auch auf sämtlichen sozialen Kanälen wie Facebook oder Instagram wird geworben. Zudem werden Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gezielt angeschrieben. Dasselbe macht die Jugendfeuerwehr bereits bei 14-Jährigen. Wer sich für solch ein Ehrenamt entscheidet, kann diverse Vorteile genießen: So können nicht nur die Neusser Schwimmbäder und Sportmöglichkeiten auf der Feuerwache kostenlos genutzt werden, sondern es gibt auch eine betriebliche Krankenversicherung. „Zudem bieten wir eine breite Palette an Tätigkeiten an“, sagt Brüggen. So würden nicht nur Personen für Brandeinsätze gesucht, sondern auch Lkw-Fahrer, Drohnen-Piloten oder Hundeführer. Darüber hinaus wird unter anderem ein Motorboot-Führerschein oder eine umfangreiche Ausbildung in der technischen Hilfeleistung angeboten.

Aktuell gehören rund 300 aktive Feuerwehrleute der ehrenamtlichen Einsatz- oder Unterstützungsabteilung an. Hinzukommen circa 80 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und eine Ehrenabteilung, in der sich rund 80 Senioren befinden. Im hauptamtlichen Einsatzdienst sind 75 Personen im Einsatz. Gemeinsam bewältigen die Kräfte rund 2400 Einsätze im Jahr. Infos für Interessierte gibt es unter anderem per Mail an feuerwehr@stadt.neuss.de oder unter 02131 135750.

(jasi)